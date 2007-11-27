Создание простой БД на аксесе + запросы

Нужно сделать очень простенькую БД на аксесе и сделать к ней пару запросов.

ЗА ОТЗЫВ

"Разработать базу данных “Коммерческая хирургия”, которая состоит из 3 таблиц.

“Тарифы” — таблица содержит данные о тарифах клиники;

“Хирурги” — таблица отображает информацию о врачах клиники;

“Пациенты” — это больничный лист.

Все пациенты делятся на категории: льготная (пациенты обслуживаются бесплатно — дети до 7 лет, ветераны ВОВ, чернобыльцы), 50% (пенсионеры, дети до 16 лет, инвалиды), полная оплата.

Врачи получают следующие премии: 15% от суммы до 300 руб., 10%— до 1000 грн., 5%— от 1000 руб.

Запросы:

- для каждого врача список его пациентов за прошлый месяц;

- для каждого пациента стоимость лечения и сумма к оплате (стоимость +НДС);

- сумма премий каждого врача в текущем месяце;

- какой врач давно не имеет практики.

Отчеты:

- для каждого хирурга список операций на определенную дату;

больные по операциям врачам."

аська 229-687-281