Настройка конфигурации 1С:Зарплата+Кадры 7.7

Нужно переводить таблицу Excel в SQL для базы данных MYSQL Суть: есть сайт о строительстве www.stroika32.ru и нужно добавлять сразу базу объявлений. легче всего это сделать путём импорта из таблицы Excel нужно написать скрипт для этого дела! работа срочная, далее ...
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Необходимо реализовать следующий механизм:
- у сотрудника может быть два оклада, по двум разным графикам
- вводится табель для каждого графика
- расчет идет по табелю, согласно отработанному времени (пропорционально)
- в журнале расчетов должны быть разные строки с разными видами расчетов
Расчет. Раз в год устанавливается недельная выработка сотрудника, например 26 часов в неделю (константа для каждого сотрудника, устанавливается 1 раз на весь год). Рабочая неделя - шестидневная. Норма, при этом, может быть 18 часов в неделю. По норме за месяц - 20 дней и 60 часов. Сотрудник отработал 19 дней. Оклад = 21 800. Расчет = (21800/60) * 86,6 * (19/20) = 29 914 (86,6 = (26 часов в неделю / 6 дней) * 20 дней по норме)
Надбавка за профильные часы. Расчет = (21800/60) * (11/6) * 20 * 0,15 = 1998,3
Где:
- 21800 оклад
- 60 норма часов в месяце
- 11 часов в неделю, константа для каждого сотрудника, устанавливается 1 раз на весь год
- 6 дней в неделе
- 20 норма дней в месяце
- 0,15 = 15% устанавливается сотруднику один раз в год.
При этом, есть сотрудники с одним окладом, рассчитываемые по стандартной схеме 1С.
P.S. Предложения в личку не рассматриваются. Предложения без цены и срока не рассматриваются.
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