Настройка конфигурации 1С:Зарплата+Кадры 7.7

Необходимо реализовать следующий механизм:

- у сотрудника может быть два оклада, по двум разным графикам

- вводится табель для каждого графика

- расчет идет по табелю, согласно отработанному времени (пропорционально)

- в журнале расчетов должны быть разные строки с разными видами расчетов

Расчет. Раз в год устанавливается недельная выработка сотрудника, например 26 часов в неделю (константа для каждого сотрудника, устанавливается 1 раз на весь год). Рабочая неделя - шестидневная. Норма, при этом, может быть 18 часов в неделю. По норме за месяц - 20 дней и 60 часов. Сотрудник отработал 19 дней. Оклад = 21 800. Расчет = (21800/60) * 86,6 * (19/20) = 29 914 (86,6 = (26 часов в неделю / 6 дней) * 20 дней по норме)

Надбавка за профильные часы. Расчет = (21800/60) * (11/6) * 20 * 0,15 = 1998,3

Где:

- 21800 оклад

- 60 норма часов в месяце

- 11 часов в неделю, константа для каждого сотрудника, устанавливается 1 раз на весь год

- 6 дней в неделе

- 20 норма дней в месяце

- 0,15 = 15% устанавливается сотруднику один раз в год.

При этом, есть сотрудники с одним окладом, рассчитываемые по стандартной схеме 1С.

P.S. Предложения в личку не рассматриваются. Предложения без цены и срока не рассматриваются.