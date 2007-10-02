Разработать ядро сайта и админку

$1000
Базы данныхЗакрыт9 заявок712 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен высококвалифицированный разработчик........спроектировать ядро базы и админку по предложенному функционалу.

Без предоплаты. Через СБС.

Техдокументация, календарный план и отчеты по работе обяэательны.

Опыт работы в команде

Обязателен

Указывайте цену и сроки. Ваши комментарии по предложенному ТЗ и краткие замечания по моим вопросам приветствуются. Это даст мне некую уверенность, что вы не просто просмотрели ТЗ, а потратили некоторое время на его изучение и понимаете, что вам предстоит сделать.

По результатам работы.........дальнейшее сотрудничество над сайтом и другими проектами

16 лет назад
WOMAN
58 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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