Разработать ядро сайта и админку

Нужен высококвалифицированный разработчик........спроектировать ядро базы и админку по предложенному функционалу.

Без предоплаты. Через СБС.

Техдокументация, календарный план и отчеты по работе обяэательны.

Опыт работы в команде

Обязателен

Указывайте цену и сроки. Ваши комментарии по предложенному ТЗ и краткие замечания по моим вопросам приветствуются. Это даст мне некую уверенность, что вы не просто просмотрели ТЗ, а потратили некоторое время на его изучение и понимаете, что вам предстоит сделать.

По результатам работы.........дальнейшее сотрудничество над сайтом и другими проектами