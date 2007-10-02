Разработать ядро сайта и админку

Нужно переводить таблицу Excel в SQL для базы данных MYSQL Суть: есть сайт о строительстве www.stroika32.ru и нужно добавлять сразу базу объявлений. легче всего это сделать путём импорта из таблицы Excel нужно написать скрипт для этого дела! работа срочная, далее ...
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