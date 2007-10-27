Запросы к нескольким БД Access сразу

Есть программа на mfc, которая обрабатывает запросы к одной БД (Access). Нужно сделать возможность выбора из нескольких БД (одну или несколько) и обработку этих же запросов сразу к нескольким БД. Для этого нужно получить из БД их имена и сделать возможность их выбора.