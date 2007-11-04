Неверный расчет ндфл в 1С Бухгалтерии 7.7 рел.491

Нужно сделать 3 задания. Прикрепляю в аттаче. (Перове задание просто в Word'e, можно картинкой).
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Есть база 1С бухгалтерия релиз 491 типовая конфигурация. При проведени докуиента "Начисление зарплаты" за октябрь не правильно начисляется НДФЛ по одному сотруднику. Базу могу выслать по e-mail весит 4.3 mb.
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