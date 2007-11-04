Неверный расчет ндфл в 1С Бухгалтерии 7.7 рел.491

$50
Базы данныхЗакрыт4 заявки201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть база 1С бухгалтерия релиз 491 типовая конфигурация. При проведени докуиента "Начисление зарплаты" за октябрь не правильно начисляется НДФЛ по одному сотруднику. Базу могу выслать по e-mail весит 4.3 mb.

16 лет назад
vmprog
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Контрольная по FoxPro

    См. вложение. Нужна минимальная пояснительная записка - только скриншоты. Пожалуйста, цену и сроки. P.S. По FoxPro будет еще пару работ.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка БД

    Разработчиков с опытом работы более 5 лет приглашаю принять участие в разработке корпоративной системы управления (MSSQL/VFP/ASP). Возможны варианты: удаленная работа или полная занятость в офисе (Москва, центр). Проект длительный и серьезный. Все комментарии только на почту ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перенос базы mysql

    $10

    Оригиналы базы рабочие есть. Но почему то возникает проблема с кодировкой, отображаются вопросики после переноса на vps.

    MySQL
    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • База номеров 8-800 по России

    Собственно требуется составление базы номеров 8-800(горячие линии) по фирмам, предприятиям. Готовы рассмотреть как покупку готовой базы, так и ее составление и заполнение. Рассматриваются все варианты. Занесение идет в таблицулибо в любую СУБД, с возможностью ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание программ на VB

    Необходимо создать БД, причем руководством решено, что на VB на базе Access. База данных должна запускаться через *.exe. В дальнейшем созданный продукт будет реализовываться нашим клиентам с помощью hasp-key (для чего и нужен файл exe). ...

    Базы данных22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменениe приложения написанного на MS Access

    Срочно ищу хорошего разработчика со знанием MS Acсess 2003 и MS SQL Server 2000. Задача состоит в изменении приложения написанного на MS Access. 1. Перенести базу данных со всеми данными на MS SQL Server 2000 3. Подправить SQL ...

    Базы данных22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание отчета на Access

    $100

    Необходимо создать копию отчета приведенного в Excel файле в Access. Реализовать аналоги макросов, которые присутствуют в Excel файле. Реализация нужна к понедельнику. После успешной реализации данного проекта последует его продолжение.

    Базы данных15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка конфигурации 1С:Зарплата+Кадры 7.7

    Необходимо реализовать следующий механизм: - у сотрудника может быть два оклада, по двум разным графикам - вводится табель для каждого графика - расчет идет по табелю, согласно отработанному времени (пропорционально) - в журнале расчетов должны быть разные строки с ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создать модуль и подключить его к действующему сайту

    Основной проект - сайт www.novoport.ru Работа на php+mySQL. Задача целом: Создать модуль и подключить его к действующему сайту в качестве подраздела. Аутентификация пользоателей уже написана. Модуль - обобщенные возможности многопользовательского блога + возможности поиска знакомых, друхей, коллег - примерно ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад