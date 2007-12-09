Простые задания на Access

К сожалению, фрилансер не справился с заданиемм, чем сильно подвел меня. Заранее сообщено не было, переносил срок, шел на уступки, но задания так и не увидел. Филансер сказал, что отказывается от заказа по семейным обстоятельствам, надеюсь, что это так.