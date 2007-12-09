Простые задания на Access

Базы данныхЗавершен3 заявки275 просмотров
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Нужно сделать 3 задания.

Прикрепляю в аттаче.

(Перове задание просто в Word'e, можно картинкой).

16 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
ulyakinmariupol
Петр 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
2 дня
К сожалению, фрилансер не справился с заданиемм, чем сильно подвел меня. Заранее сообщено не было, переносил срок, шел на уступки, но задания так и не увидел. Филансер сказал, что отказывается от заказа по семейным обстоятельствам, надеюсь, что это так.
Skycomet
Елена 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
16 лет назад
Все сделано грамотно и четко по заданию. На все последующие вопросы даны ответы. По срокам все точно. Рекомендую!
Ровное рабочее общение. Все финансовые договоренности соблюдены. Рекомендую.
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