Разработка БД

Оригиналы базы рабочие есть. Но почему то возникает проблема с кодировкой, отображаются вопросики после переноса на vps.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработчиков с опытом работы более 5 лет приглашаю принять участие в разработке корпоративной системы управления (MSSQL/VFP/ASP). Возможны варианты: удаленная работа или полная занятость в офисе (Москва, центр).
Проект длительный и серьезный. Все комментарии только на почту [email protected].
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