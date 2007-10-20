Создание отчета на Access

$100
Базы данныхЗакрыт15 заявок398 просмотров
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Необходимо создать копию отчета приведенного в Excel файле в Access. Реализовать аналоги макросов, которые присутствуют в Excel файле. Реализация нужна к понедельнику. После успешной реализации данного проекта последует его продолжение.

16 лет назад
zag
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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