База номеров 8-800 по России

Собственно требуется составление базы номеров 8-800(горячие линии) по фирмам, предприятиям. Готовы рассмотреть как покупку готовой базы, так и ее составление и заполнение. Рассматриваются все варианты. Занесение идет в таблицулибо в любую СУБД, с возможностью дальнейшего экспорта в текстовый формат с разделителями. Вот основные поля, которые должны содержатся для номера, некоторы может не быть..1)сам номер 2)название компании 3)категория бизнеса 4)город 5)адрес 6)стационарный телефон и факс 8)сайт 9) электронная почта. база нужна по России