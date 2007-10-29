Написание программ на VB

Необходимо создать БД, причем руководством решено, что на VB на базе Access. База данных должна запускаться через *.exe. В дальнейшем созданный продукт будет реализовываться нашим клиентам с помощью hasp-key (для чего и нужен файл exe). Программа должна быть в монопользовательском режиме, т.е. без локальной сети или использования Internet.

Суть задачи заключается в формировании региональных балансов (таблиц) за указанный период времени (2000-2007 гг.) на основе выбранных пользователем полей (производство, импорт, экспорт, численность населения, потребление, дефицит/профицит и др. показатели).

Одним из главных условий программы – изображение полученных результатов в графическом виде:

1. Статистичная карта России с разбивкой по регионам (+ желательно карта европейской части РФ)

2. Получение пользователем динамических графиков (встроенных в программу) из выбранных для построения таблиц полей.

Аналогичная БД, только не по регионам РФ, а по имеющимся производителям. Наименования полей несколько другие, но суть та же: построение табличных данных + изображение данных на карте РФ и в графиках.

Вроде все. Более подробное ТЗ будем высылать каждому из обратившихся заинтересованных лиц. Оплата за выполненную работу договорная.