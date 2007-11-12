ПО ведения базы агентства недвижимости

Создание БД MS Access с многопользовательским доступом. Доступ до 5 пользователей. БД инвестиционных проектов. Есть ТЗ. Важно, чтобы программист был из Санкт-Петербурга, необходимо очно описать задачу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем!
Итак, агентству недвижимости требуется программа для ведения собственной базы данных по объектам недвижимости.
Фриварные варианты из интернета не подходят по тем или иным причинам. Готовы взять на вооружение реализованный продукт. В идеале, база должна распологаться на шаред диске, оболочка к ней подключается. По юзерам: админ + клиенты. Объекты недвижимости: Москва, Подмосковье, зарубежка. Обязательно к объектам можно добавлять фото.
Нужна удобная оболочка, дружелюбный интерфейс, возможность оперативно формировать запрос. Распечатка нескольких запросов...
Жду ваши предложения. Если есть вопросы-обращайтесь.
Спасибо!
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