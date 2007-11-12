БД Access с многопользовательским доступом

Нужно сделать очень простенькую БД на аксесе и сделать к ней пару запросов. ЗА ОТЗЫВ "Разработать базу данных “Коммерческая хирургия”, которая состоит из 3 таблиц. “Тарифы” — таблица содержит данные о тарифах клиники; “Хирурги” — таблица отображает ...