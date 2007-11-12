БД Access с многопользовательским доступом

Базы данныхЗакрыт12 заявок336 просмотров
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Создание БД MS Access с многопользовательским доступом.

Доступ до 5 пользователей.

БД инвестиционных проектов.

Есть ТЗ.

Важно, чтобы программист был из Санкт-Петербурга, необходимо очно описать задачу.

16 лет назад
amgreen
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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