Реализация серверной части проекта

Добрый день всем! Итак, агентству недвижимости требуется программа для ведения собственной базы данных по объектам недвижимости. Фриварные варианты из интернета не подходят по тем или иным причинам. Готовы взять на вооружение реализованный продукт. В идеале, база должна ...