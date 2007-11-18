База России(города, телефоны, улицы)

$50
Базы данныхЗакрыт31 заявка484 просмотра
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Собственно на основе готовой информации по населенным пунктам, городам и регионам Россиии, надо сделать экспорт этой базы в эксель. Есть файлы dbf данной базы данных. Надо экспортировать их в текстовый файл с разделителями или в эксель...Далее нужно на основе 2х БД...телефонной базы и Базы Росии, сделать их объединение, информация вся доступна, здесь важно правильно это реализовать и все скрепить. Для человека опытного, задание очень простое.

16 лет назад
mgorelkin11
Альберт 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
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