Учет рождаемости на Visual Basic

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Таблица новорожденных: код населенного пункта, код национальности; вес, рост новорожденного, дата рождения, фамилия, имя отчество.

Справочники: населенные пункты (код, наименование), национальности (код, наименование).

Отчет по населенным пунктам и национальностям с итоговым числом новорожденных по населенным пунктам, национальностям и по отчету.

16 лет назад
ITProf
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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