Программа формирования материального отчёта

Компании для внедрения и доработки 1С предприятие 8.0 требуется исполнитель. Работа удаленная, плюс в офисе. В офисе работа заключается в установке программного обеспечения и настройке его на сервере, а так же подробное получение задания на доработку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для практического использования на предприятии необходимо создать программу для учёта материалов, выпускаемой продукции и формирования соответствующих отчётов.
Подробнее:
1. Данные по материалам (наименование, единицы измерения и т.д.)
2. Данные по продукции (наименование, единицы измерения и т.д.)
3. Нормы расхода материалов на единицу продукции
4. Ввод данных по поступлению материалов на склад и выпуску продукции (ежедневная сводка)
Соответственно, автоматически просчитываются остатки материалов на любую дату, выпуск продукции за любой период и т.д.
Необходимо предусмотреть возможность изменения внешнего вида выводимых отчётов.
Есть 2 варианта исполнения: под MS Access и в виде самостоятельного приложения (предпочтительнее).
Сроки выполнения существенной роли не играют (в разумных пределах).
Ждём предложений с планируемой стоимостью работы. Желательно использование email.
- Похожие заказы
- Базы данных1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $5000
Есть таблица с позициями, имеющая следующую струтуру: Столбец_1 - целое положительное число (уникальный идентификатор) Столбец_2 - целое положительное число до 1000 Столбец_3 - целое положительное число до 1000 Столбец_4 - целое положительное число до 100 Столбец_5 - целое положительное число ...Базы данных22 заявкиЗакрыт16 лет назад
нужен хороший специалист по расшифровке(или взлому) данных... не криминал! :)) желательно из москвы! все подробности по е мейлу bbandrey(собака)gmail.comБазы данных7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется БД стран, регионов и городов СНГ в .tхt формате. В идеальном случаи БД должна соответствовать следующей форме: Страна(tab)Регион(tab)Город(tab) Россия Москва и московская обл. Москва … Ждем ваших предложений…Базы данных5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Разрабока дополнительного модуля (по затратам) в базу данных на Delfi - MySQL. Модуль использует те-же объекты (сдача в аренду), но должен учитывать затраты на каждый объект. Обязательно графические отчеты и расчет рентабельности как по каждомуобъекту, ...Базы данных14 заявокЗакрыт16 лет назад
Исполнитель найден, спасибо всем откликнувшимся. Всем желаю удачи.Базы данных9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Ищется исполнитель(владелец) готового вложеннего рубрикатора справочника предприятий всех тем. Необходимо наполнение рубрикатора, а не его скрипт.Базы данных7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна база электронных СМИ. Поля: Название СМИ Адрес сайта Адрес e-mail ...Базы данных1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Собственно на основе готовой информации по населенным пунктам, городам и регионам Россиии, надо сделать экспорт этой базы в эксель. Есть файлы dbf данной базы данных. Надо экспортировать их в текстовый файл с разделителями или в ...Базы данных31 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется программист для реализации серверной части проекта. Проектные задачи: - интеграция с Flex клиентом по HTTP и AMF-Socket протоколам - организация хранилища пользовтельских файлов (в том числе поддержка транзакций, версий) - стримовый звук + стримовое видео (Red5 / ...Базы данных5 заявокЗакрыт16 лет назад