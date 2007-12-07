Программа формирования материального отчёта

Для практического использования на предприятии необходимо создать программу для учёта материалов, выпускаемой продукции и формирования соответствующих отчётов.

Подробнее:

1. Данные по материалам (наименование, единицы измерения и т.д.)

2. Данные по продукции (наименование, единицы измерения и т.д.)

3. Нормы расхода материалов на единицу продукции

4. Ввод данных по поступлению материалов на склад и выпуску продукции (ежедневная сводка)

Соответственно, автоматически просчитываются остатки материалов на любую дату, выпуск продукции за любой период и т.д.

Необходимо предусмотреть возможность изменения внешнего вида выводимых отчётов.

Есть 2 варианта исполнения: под MS Access и в виде самостоятельного приложения (предпочтительнее).

Сроки выполнения существенной роли не играют (в разумных пределах).

Ждём предложений с планируемой стоимостью работы. Желательно использование email.