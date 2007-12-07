Проектирование БД и модуля взаимодействия с сайтом

Компании для внедрения и доработки 1С предприятие 8.0 требуется исполнитель. Работа удаленная, плюс в офисе. В офисе работа заключается в установке программного обеспечения и настройке его на сервере, а так же подробное получение задания на доработку ...
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Есть таблица с позициями, имеющая следующую струтуру:
Столбец_1 - целое положительное число (уникальный идентификатор)
Столбец_2 - целое положительное число до 1000
Столбец_3 - целое положительное число до 1000
Столбец_4 - целое положительное число до 100
Столбец_5 - целое положительное число до 1000
Столбец_6 - целое положительное число до 100000000
Столбец_7 - целое положительное число до 100
Столбец_8 - целое положительное число до 100
Столбец_9 - целое положительное число до 100
Столбец_10 - целое положительное число до 10000000
Столбец_11 - целое положительное число до 10000000
Столбец_12 - целое положительное число до 10000000
Столбец_13 - целое положительное число до 100
Столбец_14 - целое положительное число до 10
Столбец_15 - целое положительное число до 10
Столбец_16 - целое положительное число до 10
Столбец_17 - целое положительное число до 10
Столбец_18 - Столбец_38 - 0 или 1
Столбец_19 - целое положительное число до 10
Столбец_20 - целое положительное число до 10
Столбец_21 - текст
Возможные запросы:
По столбцу Столбец_21 - полнотекстовый поиск
По столбцам Столбец_5, Столбец_6, Солбец_10, Солбец_11, Солбец_12 могут идти запросы промежутком, т.е. от N1 до N2
По всем остальным столбцам, кроме Солбец_1 - запросы точным соответствием, т.е. Солбец_i = N
Сортировка ведётся всегда сначала по столбцу Столбец_19.
После сортировки по указанному столбцу должны быть следующие варианты сортировки:
1) Столбец_2, Столбец_3, Столбец_4
2) Столбец_5
3) Столбец_6
4) Столбец_10
!!!!!!! Количество записей в таблице может достигать 1 000 000
!!!!!!! Количество запросов в минуту может достигать 10 000
Необходимо спроектировать БД и написать интерфейс её взаимодействия с сайтом так, чтобы при такой нагрузке результат на сервере генерировался в течении 1 с.
Очень важна стабильность и безопасность.
Предлагайте свои варианты: на каком языке будете писать и кукую СУБД использовать и почему, какие дополнительные методы и программы оптимизации, кэширования и т.п. будете использовать. Какое оборудование и ПО необходимо будет для функционирования Вашей системы. Обосновывайте все свои ответы.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Напишите в каких проектах по разработкам БД принимали участие, свой опыт работы.
Пишите предложения на e-mail: [email protected]
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