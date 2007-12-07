Проектирование БД и модуля взаимодействия с сайтом

Есть таблица с позициями, имеющая следующую струтуру:

Столбец_1 - целое положительное число (уникальный идентификатор)

Столбец_2 - целое положительное число до 1000

Столбец_3 - целое положительное число до 1000

Столбец_4 - целое положительное число до 100

Столбец_5 - целое положительное число до 1000

Столбец_6 - целое положительное число до 100000000

Столбец_7 - целое положительное число до 100

Столбец_8 - целое положительное число до 100

Столбец_9 - целое положительное число до 100

Столбец_10 - целое положительное число до 10000000

Столбец_11 - целое положительное число до 10000000

Столбец_12 - целое положительное число до 10000000

Столбец_13 - целое положительное число до 100

Столбец_14 - целое положительное число до 10

Столбец_15 - целое положительное число до 10

Столбец_16 - целое положительное число до 10

Столбец_17 - целое положительное число до 10

Столбец_18 - Столбец_38 - 0 или 1

Столбец_19 - целое положительное число до 10

Столбец_20 - целое положительное число до 10

Столбец_21 - текст

Возможные запросы:

По столбцу Столбец_21 - полнотекстовый поиск

По столбцам Столбец_5, Столбец_6, Солбец_10, Солбец_11, Солбец_12 могут идти запросы промежутком, т.е. от N1 до N2

По всем остальным столбцам, кроме Солбец_1 - запросы точным соответствием, т.е. Солбец_i = N

Сортировка ведётся всегда сначала по столбцу Столбец_19.

После сортировки по указанному столбцу должны быть следующие варианты сортировки:

1) Столбец_2, Столбец_3, Столбец_4

2) Столбец_5

3) Столбец_6

4) Столбец_10

!!!!!!! Количество записей в таблице может достигать 1 000 000

!!!!!!! Количество запросов в минуту может достигать 10 000

Необходимо спроектировать БД и написать интерфейс её взаимодействия с сайтом так, чтобы при такой нагрузке результат на сервере генерировался в течении 1 с.

Очень важна стабильность и безопасность.

Предлагайте свои варианты: на каком языке будете писать и кукую СУБД использовать и почему, какие дополнительные методы и программы оптимизации, кэширования и т.п. будете использовать. Какое оборудование и ПО необходимо будет для функционирования Вашей системы. Обосновывайте все свои ответы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Напишите в каких проектах по разработкам БД принимали участие, свой опыт работы.

Пишите предложения на e-mail: [email protected]