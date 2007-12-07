Компании для внедрения и доработки 1С предприятие 8.0 требуется исполнитель. Работа удаленная, плюс в офисе. В офисе работа заключается в установке программного обеспечения и настройке его на сервере, а так же подробное получение задания на доработку ...
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нужен хороший специалист по расшифровке(или взлому) данных... не криминал! :)) желательно из москвы! все подробности по е мейлу bbandrey(собака)gmail.com
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