Необходимо написать две хранимые процедуры для в My Sql.
Веб версия для персонала сервисного центра по ремонту телефонов
Имеется офлайн версия, хочу видеть интернет версию))
примр тз https://docs.google.com/document/d/1gZRLt_CBhmSo9mVl0EkEKhkis63cGjqbdARUv0gwyRA/pub#h.pnbwcd4i7jb1
при необходимости предоставлю всю необходимую информацию по работающей офлайн версии
Основные задачи:
- прием устройства на ремонт
- выдача из ремонта
- продажа запчастей и т.д.
- продажа телефонов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Базы данных10 заявокЗакрыт9 лет назад
Настроить таблицы в Google docs Настроить таблицы в Google docs Гугл докс Тз в приложенииЗакрыт9 лет назад
Разработка программы: 1. База данных (postgresql) 2. Авторизация 3. Права доступа (администратор, оператор) 4. Опрос портов ип адресов 5. Опрос камер и серверовБазы данных2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создание базы данных на базе Access или Excel типа "каталогизатор" офисных файлов Excel, Word, Scan с внутренними связями между файлами. "Образец" программы (то, что должно получиться) могу показать в Днепре.Закрыт9 лет назад
Нужно создать PostgreSQL Нужен человек хорошо знающий и имеющий опыт работы с данной базой. Нужны таблицы, временные таблицы, сохранение данных по времени, выборки, индексы... Интерфейс взаимодействия не нужен, наполнять не нужно (только несколько таблиц для образцов). По ...Базы данных1 исполнительЗавершен9 лет назад
Тематика: Разработка веб-сайтов/веб-приложений Планируется куча устройств, которые через MQTT передают данные о своем состоянии на сервер, дальше все собранные данные надо визуализировать посредством WEB пользователям. данные – бинарные (да/нет), ...Базы данных3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать импорт и обработку значений из таблицы .xls в базу данных. Данные импортировать надо в одну таблицу, данных порядка 100-200 тысяч строк, поэтому импортировать данные нужно частями, желательно возможность загрузки архива с последующей распаковкой и импортом. ...Базы данных1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно состыковать 2 базы данных и удалить дубли. Базы грязные, это значит что нет единого стандарта для записи телефонов, почты, названия сайта, названий компании и так далее. Исходная база - 23 ...Базы данных17 заявокЗакрыт9 лет назад
Текст задания тут https://docs.google.com/document/d/1pVV5l8KPFSYwK4yf-D7_WXttjgdhkRa91H_V7VIuM2I/edit# Пожалуйста указывайте стоимость этой работы, если стоимость точно назвать сложно то вилку цен. Ответы в формате "сделаю", "возьмусь" рассматривать не буду! Спасибо!Закрыт9 лет назад