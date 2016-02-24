Веб версия для персонала сервисного центра по ремонту телефонов

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт9 заявок177 просмотров

Имеется офлайн версия, хочу видеть интернет версию))

примр тз https://docs.google.com/document/d/1gZRLt_CBhmSo9mVl0EkEKhkis63cGjqbdARUv0gwyRA/pub#h.pnbwcd4i7jb1

при необходимости предоставлю всю необходимую информацию по работающей офлайн версии

Основные задачи:

  • прием устройства на ремонт
  • выдача из ремонта
  • продажа запчастей и т.д.
  • продажа телефонов
9 лет назад
risris
Роман 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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