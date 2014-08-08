Для работы по совместительству требуется программист. Работа в г.Санкт-Петербург. Разработка БД MySQL и интерфейса в Delphi. Оплата 2 раза в месяц. Оформление по трудовой. В офис можно приходить 1 раз ...
Восстановить базу данных MYSQL
Есть скрипт без базы данных, известно что скрипт только выполняет действия и они записываются в БД, нужно восстановить все таблицы исходя из кода в скрипте.
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