Необходимо сделать электронный планировщик, в котором пользователь будет указывать свои типовые задачи, распределенные во времени. Кол-во задач до десяти. Сам планировщик показывает текущую неделю, хранит историю, позволяет продолжать его бесконечно долго. Кол-во дней недели - 6 (понедельник-суббота). Каждый день разбит на столбцы: план-факт, время с 8 утра до 20 вечера. Точность разбивки дня по времени - 30 минут. Планировщик автоматически ведет учет задач по времени и строит диаграммы план и факт затраченного времени на различные задачи. Т.к. такой планировщик будут вести несколько человек, должна быть отдельная программа, которая будет осуществлять сбор данных с планировщиков и предоставлять сводные данные по различным параметрам.

Дополнительные тех. условия:

1. Пользователь должен иметь возможность задавать каждую из 10и задач

2. Одна из задач связана с оценкой сотрудником подчиненных по нескольким параметрам. Программа должна давать возможность задавать эти параметры, оценивать их и учитывать оценки в сводных таблицах. Для этого в планировщике д.б. возможность ввода списка сотрудников и их города

3. Каждый планировщик должен иметь функцию ввода фамилии, имени, чтобы в сводных отчетах можно было выкачать данные по каждому человеку

Проект можно реализовать в Excel, написать на макросах. Один файл - планировщик, который копируется под бесконечное число пользователей. Второй файл - собирает с них информацию и предоставляет отчеты.

Основная задача планировщика - учет времени по задачам и ведение оценочной базы. Соответственно главные сводные отчеты - распределение рабочего времени по:

- городам

- сотрудникам

- дням/неделям/месяцам

- должностям (д.б. реализована возможность иерархии. Т.е. будет один список, где сотрудник вводит подчиненных, для проставления им оценок и один список, где он вводит своего руководителя, чтобы можно было посмотреть общую информацию по сотрудникам вышестоящего руководителя)

И по оценкам:

- средний балл по оцениваемым сотрудникам

- средний балл по команде оценивающего

- средний балл по каждому из пунктов оценки

- все это можно распределять по дням/неделям/месяцам

Прилагаю примерный вид такого планировщика. Ввод даты происходит введением даты первого понедельника. Возвращение к истории - выбором номера недели.