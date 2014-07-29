Необходимо спарсить ассортимент с 2-3 интернет-магазинов, торгующих системами безопасности. Интересующая информация: название товара, категория, фотография, бренд, описание, технические характеристики. Полученные данные необходимо преобразовать в csv и залить на сайт нового интернет-магазина (на OpenCart).
Электронный планировщик.
Необходимо сделать электронный планировщик, в котором пользователь будет указывать свои типовые задачи, распределенные во времени. Кол-во задач до десяти. Сам планировщик показывает текущую неделю, хранит историю, позволяет продолжать его бесконечно долго. Кол-во дней недели - 6 (понедельник-суббота). Каждый день разбит на столбцы: план-факт, время с 8 утра до 20 вечера. Точность разбивки дня по времени - 30 минут. Планировщик автоматически ведет учет задач по времени и строит диаграммы план и факт затраченного времени на различные задачи. Т.к. такой планировщик будут вести несколько человек, должна быть отдельная программа, которая будет осуществлять сбор данных с планировщиков и предоставлять сводные данные по различным параметрам.
Дополнительные тех. условия:
1. Пользователь должен иметь возможность задавать каждую из 10и задач
2. Одна из задач связана с оценкой сотрудником подчиненных по нескольким параметрам. Программа должна давать возможность задавать эти параметры, оценивать их и учитывать оценки в сводных таблицах. Для этого в планировщике д.б. возможность ввода списка сотрудников и их города
3. Каждый планировщик должен иметь функцию ввода фамилии, имени, чтобы в сводных отчетах можно было выкачать данные по каждому человеку
Проект можно реализовать в Excel, написать на макросах. Один файл - планировщик, который копируется под бесконечное число пользователей. Второй файл - собирает с них информацию и предоставляет отчеты.
Основная задача планировщика - учет времени по задачам и ведение оценочной базы. Соответственно главные сводные отчеты - распределение рабочего времени по:
- городам
- сотрудникам
- дням/неделям/месяцам
- должностям (д.б. реализована возможность иерархии. Т.е. будет один список, где сотрудник вводит подчиненных, для проставления им оценок и один список, где он вводит своего руководителя, чтобы можно было посмотреть общую информацию по сотрудникам вышестоящего руководителя)
И по оценкам:
- средний балл по оцениваемым сотрудникам
- средний балл по команде оценивающего
- средний балл по каждому из пунктов оценки
- все это можно распределять по дням/неделям/месяцам
Прилагаю примерный вид такого планировщика. Ввод даты происходит введением даты первого понедельника. Возвращение к истории - выбором номера недели.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо написать 3 формулы для файла "клиенты" в котором есть след столбцы: дата заказа, фамилия заказчика, сумма по заказу 1.давность заказа 1 до 1 месяц 2 до 3 месяцев ...Базы данных10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать второй пункт 1) сделать копию сайта с контентом(выполнено) 2) с того сайта с которого сделали копию контента, удалить контент, чтоб остался только сайт Копия сайта сделана, ...Базы данных2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо спарсить список сайтов у кого установлен онлайн-консультант liveTex, RedHelper и иныеБазы данных2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищем в команду удаленного разработчика. Продукт создаем достаточно интересный который позволяет понять рискованность водителя по параметрам которые собирает наша технология. Краткое тз для обработки веб-админ-части. Имеется сервер, запущен ...Базы данныхнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Добрый день. Нужно создать тест (с возможностью добавления вопросов) на access, результаты должны выгружаться в exel файл. Тест будет расположен на общем диске, проходить его будут одновременно 7-10 человек. Что ...Базы данных6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
в файл в требуемом формате. образец вышлю. без опыта на weblancer и отзывов просьба не предлагать выполнение задачи.Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
Мы вводим данные в таблицу Excel по принципу базы данных, где каждая строка - транзакция прихода и расхода (дата, сумма, статья, другие признаки). Пытаемся формировать отчеты, используя функционал сводной таблицы. Однако этого не достаточно, нужны ...Базы данных8 заявокЗакрыт11 лет назад
Пользуемся ПО ArchiDelivery. Есть три города с тремя независимыми базами. Необходимо перенести данные из двух баз в первую таким образом, чтобы можно было работать в одной базе с этими городами в виде подразделений. ...Базы данных3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый вечер! Есть файл с разным количеством полей (1-100), в одном поле проверяются значения. Задача: Найти значения, содержащие заранее установленные части (ааа, ббб, ссс), общие для всех файлов. Разбить в ...Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад