St_Gor

Степан St_Gor

 
39 летРоссия/Воронеж
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип для канала в telegram

    Логотип для канала "Business trainer insider". Лого должно хорошо смотреться в круглом формате. Лого должно содержать полное или сокращенное (BTI) название канала. В качестве фона может быть однородный цвет, либо тема, связанная с обучением или ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Текст для резюме

    Александр, добрый день. Не видел у Вас примеров таких работ, но может быть возьметесь. Мне необходимо составить "вкусное" резюме, для моего профайла в linked.in, которое бы быстро цепляло глаз рекрутера. Сама информация у меня конечно же ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение группы в Facebook

    Добрый день. Собираюсь создать группу в Facebook. Тематика - "Коучинг и бизнес-тренинг". Интересует стоимость привлечения в группу людей, оформления группы, активностей. С уважением, Степан

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Электронный планировщик.

    Необходимо сделать электронный планировщик, в котором пользователь будет указывать свои типовые задачи, распределенные во времени. Кол-во задач до десяти. Сам планировщик показывает текущую неделю, хранит историю, позволяет продолжать его бесконечно долго. Кол-во дней недели - ...

    Базы данных10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Numenour
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Логотип для канала в telegram
Задание поставлено чётко, оплата не задерживалась, всё прошло отлично!
Работа выполнена качественно , быстро и недорого. Никита постоянно был на связи, предоставил два варианта логотипа. Рекомендую.
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