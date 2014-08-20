Логотип для канала "Business trainer insider". Лого должно хорошо смотреться в круглом формате. Лого должно содержать полное или сокращенное (BTI) название канала. В качестве фона может быть однородный цвет, либо тема, связанная с обучением или ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Александр, добрый день. Не видел у Вас примеров таких работ, но может быть возьметесь. Мне необходимо составить "вкусное" резюме, для моего профайла в linked.in, которое бы быстро цепляло глаз рекрутера. Сама информация у меня конечно же ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Собираюсь создать группу в Facebook. Тематика - "Коучинг и бизнес-тренинг". Интересует стоимость привлечения в группу людей, оформления группы, активностей. С уважением, СтепанСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать электронный планировщик, в котором пользователь будет указывать свои типовые задачи, распределенные во времени. Кол-во задач до десяти. Сам планировщик показывает текущую неделю, хранит историю, позволяет продолжать его бесконечно долго. Кол-во дней недели - ...Базы данных10 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$2
10 баллов
6 лет назад
Задание поставлено чётко, оплата не задерживалась, всё прошло отлично!
Ответный отзыв
Работа выполнена качественно , быстро и недорого. Никита постоянно был на связи, предоставил два варианта логотипа. Рекомендую.