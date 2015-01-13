Продвижение группы в Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка87 просмотров
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Добрый день.

Собираюсь создать группу в Facebook. Тематика - "Коучинг и бизнес-тренинг".

Интересует стоимость привлечения в группу людей, оформления группы, активностей.

С уважением,

Степан

9 лет назад
St_Gor
Степан 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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