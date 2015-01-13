Продвижение группы в Facebook

Привет. требуется : требуется привлечение новых подписчиков в группу! 1500 человек в месяц- по критериям пол/возраст/регион.. Внимание!! МНЕ НУЖНА ЦЕНА ЗА 1500 ЧЕЛОВЕК в МЕСЯЦ, и ТОЧНАЯ СУММА ВАШЕГО ОЖИДАЕМОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. МНЕ НЕ НУЖНА ВАША COPY/PAST ...