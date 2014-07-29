Написать 3 формулы для файла excel

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт10 заявок240 просмотров

Необходимо написать 3 формулы для файла "клиенты" в котором есть след столбцы: дата заказа, фамилия заказчика, сумма по заказу

1.давность заказа

1 до 1 месяц

2 до 3 месяцев

3 от 6 месяцев и более

2.частота

1 несколько раз в месяц

2 1 раз в месяц

3 реже 1 месяца

3.деньги (в месяц)

1 от 50 т.р

2 до 50 т.р

3 до 10 т.р

что должен получить в одной ячейке (если можно) числовой код из 3 цифр (27 варинтов). Можно в трех ячейка но цифру согласно заложенной формуле. И еще Вашу консультацию как вставить итоговый вариант по формулам в файл так чтобы при ежедневном дополнении информации (заказов) формулы не сбились и продолжали считать согласно новой информации в файле.

Исполнитель определяет цену и сообщает ее в ответе на заявку. Оплата по факту работы.

11 лет назад
Denis007
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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