Нужно сделать второй пункт 1) сделать копию сайта с контентом(выполнено) 2) с того сайта с которого сделали копию контента, удалить контент, чтоб остался только сайт Копия сайта сделана, ...
Написать 3 формулы для файла excel
Необходимо написать 3 формулы для файла "клиенты" в котором есть след столбцы: дата заказа, фамилия заказчика, сумма по заказу
1.давность заказа
1 до 1 месяц
2 до 3 месяцев
3 от 6 месяцев и более
2.частота
1 несколько раз в месяц
2 1 раз в месяц
3 реже 1 месяца
3.деньги (в месяц)
1 от 50 т.р
2 до 50 т.р
3 до 10 т.р
что должен получить в одной ячейке (если можно) числовой код из 3 цифр (27 варинтов). Можно в трех ячейка но цифру согласно заложенной формуле. И еще Вашу консультацию как вставить итоговый вариант по формулам в файл так чтобы при ежедневном дополнении информации (заказов) формулы не сбились и продолжали считать согласно новой информации в файле.
Исполнитель определяет цену и сообщает ее в ответе на заявку. Оплата по факту работы.
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