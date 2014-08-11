Специалист SAP PI/PO (Senior Level)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок145 просмотров

В проект в Мюнхене (Гремания), требудет САП специалист. Работать нужно будет на месте. Проект расчитан на 100 дней работы. Оплата почасовая. Проживание и питания за ваш счет. Оплата более чем достойная.

Completed numerous projects within SAP PI/PO (Senior Level) - preferably within SAP Logistics

Very good knowledge with creating IDOCs and BADIs

SAP Architecture Background

English Skills (technical and verbal)

Жду ваше резюме.

Резюме должно быть составлено на английском или немецком языке.

11 лет назад
mr_vendetta
Илья 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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