Парсинг объявлений с AVITO в категориях: установка видеонаблюдения, установка пожарной сигнализации, установка охранной сигнализации, прокладка кабеля. Интересуют именно заявки на выполнение работ, а не реклама компаний, оказывающих данные услуги. Геотаргетинг: вся Россия. Полученные данные необходимо ...
Специалист SAP PI/PO (Senior Level)
В проект в Мюнхене (Гремания), требудет САП специалист. Работать нужно будет на месте. Проект расчитан на 100 дней работы. Оплата почасовая. Проживание и питания за ваш счет. Оплата более чем достойная.
Completed numerous projects within SAP PI/PO (Senior Level) - preferably within SAP Logistics
Very good knowledge with creating IDOCs and BADIs
SAP Architecture Background
English Skills (technical and verbal)
Жду ваше резюме.
Резюме должно быть составлено на английском или немецком языке.
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