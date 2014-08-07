Необходимо сделать электронный планировщик, в котором пользователь будет указывать свои типовые задачи, распределенные во времени. Кол-во задач до десяти. Сам планировщик показывает текущую неделю, хранит историю, позволяет продолжать его бесконечно долго. Кол-во дней недели - ...
Парсинг объявлений с AVITO
Парсинг объявлений с AVITO в категориях: установка видеонаблюдения, установка пожарной сигнализации, установка охранной сигнализации, прокладка кабеля. Интересуют именно заявки на выполнение работ, а не реклама компаний, оказывающих данные услуги. Геотаргетинг: вся Россия. Полученные данные необходимо оформить в csv вида: город, наименование работ, описание, имя заказчика, телефон заказчика, стоимость (если указана).
Заявки фрилансеров
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