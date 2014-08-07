Парсинг объявлений с AVITO

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Закрыт7 заявок184 просмотра

Парсинг объявлений с AVITO в категориях: установка видеонаблюдения, установка пожарной сигнализации, установка охранной сигнализации, прокладка кабеля. Интересуют именно заявки на выполнение работ, а не реклама компаний, оказывающих данные услуги. Геотаргетинг: вся Россия. Полученные данные необходимо оформить в csv вида: город, наименование работ, описание, имя заказчика, телефон заказчика, стоимость (если указана).

11 лет назад
Perreira
Николай 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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