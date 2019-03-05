Дизайн товаров для кошек+чертежи

Необходимо оформить сборки и деталировки в соответствии с требованиями СПДС. выполнить две развертки детали и сделать несколько правок в деталях. Есть исходники в автокаде и солид воркс. Работа не большая, но при благотворном сотрудничестве есть постоянная ...