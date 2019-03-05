Дизайн товаров для кошек+чертежи

Суть: Я подбираю опытного чертежника, который сможет разработать проектную документацию на основании дизайн проекта однокомнатной квартиры (30м2) с детальной проработкой и высоким уровнем качества. Сделать: Основываясь на техническом задании и исходных материалах необходимо опросить дизайнера для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер для разработки дизайна с чертежами товаров для кошек (когтеточки, домики, лежанки).
От вас требуется разработать дизайн товаров для кошек, которые будут функциональны для животного и будут вписываться в современный интерьер (стили лофт, сканди, минимализм, эко).
Бюджет по договоренности, выслушаю ваши предложения. Наличие портфолио обязательно.
О работодателе: действующий магазин товаров для кошек.
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