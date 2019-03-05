Дизайн товаров для кошек+чертежи

Чертежи и СхемыЗакрыт6 заявок230 просмотров
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Требуется дизайнер для разработки дизайна с чертежами товаров для кошек (когтеточки, домики, лежанки).

От вас требуется разработать дизайн товаров для кошек, которые будут функциональны для животного и будут вписываться в современный интерьер (стили лофт, сканди, минимализм, эко). 

Бюджет по договоренности, выслушаю ваши предложения. Наличие портфолио обязательно.  

О работодателе: действующий магазин товаров для кошек.

5 лет назад
smirnovadaria
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад