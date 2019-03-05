Перенести схематический чертеж из paing в AutoCAD, для резки на лазере

Чертежи и СхемыЗавершен13 заявок242 просмотра
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перенести схематический чертеж из paing в AutoCAD, для резки на лазере.

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5 лет назад
uhi
41 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Shyrik27
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Все сделано на отлично. Очень быстро. Рекомендую.
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