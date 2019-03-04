Розробка конструктиву бетонної чаші

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки254 просмотра
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Стадія проекту - РП, бетон, арматура, специфікація. 

5 лет назад
lubes
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад