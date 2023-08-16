Два чертежа.

$15
Чертежи и СхемыЗакрытнет заявокнет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть фотография двух чертежей, необходимо перенести на листы в PDF

И по возможности сделать так что бы можно было информацию дописать самому, адрес, кто разработал и так далее

4 месяца назад
uladzimirzel
Владимир 
28 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Создать проект и смету на склад 50 тыс.кв.м

    Необходимо создать схематичный проект складского комплекса, указать согласно карте где будут располагаться сопутствующие объекты (кпп, складское помещение и тп.), обозначить инженерные сети, составить примерную смету. Из основного: нужен склад, размещенный на 8 гектарах, ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Небходимо перенести 2 чертежа в PDF

    Есть фотография двух чертежей, необходимо перенести на листы в PDF И по возможности сделать так что бы можно было информацию дописать самому, адрес, кто разработал и так далее

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Закрыт
    4 месяца назад

  • VISIO

    $2

    Добрый вечер. Нужно сделать схему в visio. Чертеж прилагаю ,соотнести с указанными размерами(в плане что на чертеже примерном,указаны размеры,но длина самих выкидных линий различается,подогнать по размеру +-) Насос на схеме должен быть указан иконкой мембранного. ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Чертёж детали

    Необходимо изготовить чертёж выключателя освещения по фото и видео 3D изделия. Нужны чертежи всех деталей и компонентов включающих изделие, для того чтобы по ним можно было изготовить на заводе.

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Специалист по строительству Разработать формулы для онлайн калькулятор

    Добрый день коллеги! Нужен специалист который умеет считать сметы и знаком с формулами. Исходя их входных параметров по дому нужно вывести формулы для составления сметы. Прикрепляю фото примерной сметы которую нужно сформировать. По цене договоримся

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Модифицировать прошивку контроллера на ESP32

    $200

    Контроллер мини бассейна, сделан на esp32, прошивка написана в ESP IDF. Управление через web интерфейс. Необходимо добавить управление платой DFPLAYER по UART из web панели. Необходимо сделать простой контроллер на Arduino для управления ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад