Микросхемы серии 284

$400
Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка16 просмотров
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Ищу специалиста-схемотехника со знанием советских микросхем серии 284 или способного освоить их.

Задача - разработка аналоговых устройств. Необходимо иметь возможность сборки макетов и проведения измерений.

Детали после собеседования, проводится в телеграме, в письмах указывайте контакт.

Длительность проекта 1 месяц.

23 дня назад
efric
55 летЧехия
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад