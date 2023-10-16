Микросхемы серии 284

Потрібне детальне креслення всіх елементів для дитячих майданчиків. Матеріали - дерево , фанера , метал , канат. Для всіх елементів маємо 3d модель. Всього 70 різних елементів. Всі елементи знаходяться на сайті https://creatorkids.com.ua/catalog
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста-схемотехника со знанием советских микросхем серии 284 или способного освоить их.
Задача - разработка аналоговых устройств. Необходимо иметь возможность сборки макетов и проведения измерений.
Детали после собеседования, проводится в телеграме, в письмах указывайте контакт.
Длительность проекта 1 месяц.
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