Необходимо выполнить чертеж оперативно. Информацию отправляю в личку, почту. Оставляете заявку с фразой "нужны подробности" - высылаю задание.Оцениваете, проставляете предварительную стоимость.Далее с заинтересовавшим исполнителем обсуждаем детали.Ставите окончательную стоимость.Делаю предоплату (размер обсуждается, возможна поэтапная оплата).Работаем. ...
Моделирование от чертежа
Добрый вечер Сергей.
Закончил с чертежами.
пожалуйста окиньте профессиональным взором и скажите, что нужно прокомментировать
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