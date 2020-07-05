Моделирование от чертежа

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Завершен1 заявка176 просмотров

Добрый вечер Сергей.

Закончил с чертежами.

пожалуйста окиньте профессиональным взором и скажите, что нужно прокомментировать 

5 лет назад
guest_15929042549381
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LomovcevSV
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$75
7 дней
Сергей настоящий профессионал! Задание выполнено быстро, максимально качественно и превосходно. И выходные не помеха. Определённо, будем продолжать сотрудничество и далее. Рекомендую!
Спасибо за интересный заказ. Доволен вашей комуникацией во всех аспектах проекта и не замедлительной оплатой. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

LomovcevSV
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

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