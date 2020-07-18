Начертить электрическую схему соединений (реверсивный пуск двигателя)

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Закрыт3 заявки630 просмотров

Необходимо начертить электрическую схему соединений (реверсивный пуск двигателя) по разработанной принципиальной электрической схеме и сделать спецификацию к ней используя программный комплекс КОМПАС-Электрик, или AutoCAD Electrical

AutoCAD
5 лет назад
VladShurman
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