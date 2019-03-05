Нужен проект кухни

Требуется дизайнер для разработки дизайна с чертежами товаров для кошек (когтеточки, домики, лежанки). От вас требуется разработать дизайн товаров для кошек, которые будут функциональны для животного и будут вписываться в современный интерьер (стили лофт, сканди, минимализм, ...