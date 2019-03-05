Сделать расчет площади фасада.

$5
Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки183 просмотра
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Сделать расчет площади фасада и погонаж бревен.

На основании проекта надо посчитать площадь фасада с учетом кральцов / без них, и погонаж швов между бревен по наружной стенке.

5 лет назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад