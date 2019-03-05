Суть: Я подбираю опытного чертежника, который сможет разработать проектную документацию на основании дизайн проекта однокомнатной квартиры (30м2) с детальной проработкой и высоким уровнем качества. Сделать: Основываясь на техническом задании и исходных материалах необходимо опросить дизайнера для ...
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Сделать расчет площади фасада и погонаж бревен.
На основании проекта надо посчитать площадь фасада с учетом кральцов / без них, и погонаж швов между бревен по наружной стенке.
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