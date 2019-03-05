Перевод чертежа из jpg в dxf

Чертежи и СхемыЗакрыт10 заявок244 просмотра
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Есть чертеж колокола (разрез) в формате jpg необходимо отрисовать в формате dxf. Масштаб 1:1.

5 лет назад
guest_15519403253002
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад