Необходимо разработать проект узла подключения к тепловой сети четырехблочного жилого дома (таунхаус) с отдельным узлом учета тепла для каждого блока. Пример прикреплен.
Создать чертежи на основе дизайн проекта для однокомнатной квартиры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть:
Я подбираю опытного чертежника, который сможет разработать проектную документацию на основании дизайн проекта однокомнатной квартиры (30м2) с детальной проработкой и высоким уровнем качества.
Сделать:
Основываясь на техническом задании и исходных материалах необходимо опросить дизайнера для получения необходимой вам информации и разработать проектную документацию для однокомнатной квартиры (30м2). Я вам передаю: технические задания по чертежам, необходимые исходные материалы.
Ваша работа:
• Создать чертежи высокого уровня проработки и наполненности отвечающие моим техническим и визуальным требованиям;
• Сделать Обмерный план;
• Сделать Развертки по стенам;
• Сделать План потолка с указанием уровней и используемых материалов;
• Сделать План пола с указанием используемых покрытий;
• Сделать План демонтажа;
• Сделать План монтажа;
• Сделать План после монтажа с экспликацией помещений;
• Сделать План с расстановкой мебели в указаниями размеров;
• Сделать План расстановки светильников;
• Сделать План расстановки светильников с привязкой по выключателям;
• Сделать План расстановки розеточных групп и электрических выводов
• Сделать План сантехнического оборудования;• Сделать План теплого пола;
• Сделать План дверных проемов и дверей;
• Сделать План настенных покрытий;
• Каждый день (вечером) вы присылаете мне на почту итог работы которую вы проделали за день.
Форма сдачи работы:
- AutoCAD (чертежи)
- .pdf (чертежи)
Требования к исполнителю:
- Навыки работы в программах: AutoCAD, ArhiCAD.
- Высокий уровень владения программой, умение работать в слоях и знать многие возможности программы;
- Опыт работы с подобным заданием;
- Понимание того, какие вопросы необходимо задавать дизайнеру для создания чертежей отображающих его концептуальную идею;
- Умение работать по ТЗ;
- Ответственность;
- Внимательность;
- Исполнительность;
- Наличие компьютера или ноутбука;
- Скайп с микрофоном.
1. Пришлите мне ваше портфолио или ссылку на сайт где я могу посмотреть ваши работы и ответьте на вопрос: Вы уже выполняли или можете выполнить требования указанные выше?
2. Заполнение анкеты.
3. Собеседование.
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