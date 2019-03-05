Проект узла подключения к тепловой сети

Чертежи и СхемыЗакрытнет заявок132 просмотра
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Необходимо разработать проект узла подключения к тепловой сети четырехблочного жилого дома (таунхаус) с отдельным узлом учета тепла для каждого блока. Пример прикреплен.

5 лет назад
guest_15521319330517
5 лет в сервисе
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5 лет назад