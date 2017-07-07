Отрисовка планов этажей

Чертежи и СхемыЗавершен20 заявок270 просмотров
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Сделать отрисовку планов этажей (цокольный, первый, типовый). Исходники в ПДФ. В планах помещений необходимо указать только размеры. Есть три варианта квартир, которые должны отличаться цветом! Материал и подробности исполнителю! На выходе должен быть такой вариант как в прикрепленном файле (с учетом пропорций оригинала WxH 2000x670, тип файла .png).

6 лет назад
alexhon
58 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
milan4ik7
Кирилл 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
25 дней назад
6 лет назад
$2
1 день
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