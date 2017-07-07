Отрисовка планов этажей

Здравствуйте. Есть люди, которые занимаются проектированием фундаментов для частного домостроения? Мне архитектор сделал проект фундамента, но что-то он там перемудрил на сколько я понимаю. Нужно посмотреть, обсудить со мной детали, внести правки, проверить расчеты.
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Сделать отрисовку планов этажей (цокольный, первый, типовый). Исходники в ПДФ. В планах помещений необходимо указать только размеры. Есть три варианта квартир, которые должны отличаться цветом! Материал и подробности исполнителю! На выходе должен быть такой вариант как в прикрепленном файле (с учетом пропорций оригинала WxH 2000x670, тип файла .png).
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