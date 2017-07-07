Отрисовка планов этажей

Сделать отрисовку планов этажей (цокольный, первый, типовый). Исходники в ПДФ. В планах помещений необходимо указать только размеры. Есть три варианта квартир, которые должны отличаться цветом! Материал и подробности исполнителю! На выходе должен быть такой вариант как в прикрепленном файле (с учетом пропорций оригинала WxH 2000x670, тип файла .png).