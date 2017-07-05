Проектирование/доработка фундамента. Обсуждение, чертежи

Чертежи и СхемыЗакрыт9 заявок263 просмотра
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Здравствуйте.

Есть люди, которые занимаются проектированием фундаментов для частного домостроения?

Мне архитектор сделал проект фундамента, но что-то он там перемудрил на сколько я понимаю.

Нужно посмотреть, обсудить со мной детали, внести правки, проверить расчеты.

6 лет назад
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
41 отзыв