Проектирование/доработка фундамента. Обсуждение, чертежи

Здравствуйте.

Есть люди, которые занимаются проектированием фундаментов для частного домостроения?

Мне архитектор сделал проект фундамента, но что-то он там перемудрил на сколько я понимаю.

Нужно посмотреть, обсудить со мной детали, внести правки, проверить расчеты.