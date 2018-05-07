Перечертить в Компасе

$5
Чертежи и СхемыЗакрыт4 заявки223 просмотра
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Перечертить чертеж в Компасе качественно, нормально.

https://files.work-zilla.com/livefiles/3718749/636614460554056046/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdfУ меня в помощь в разработки рама есть в приложении

6 лет назад
akcia
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад