По фото сделать 3 д модель и масштабировать в чертеж

Нужно сделать техническую карту на установку многопустотных плит перекрытия. Работа по содержанию как в фото, также нужна часть пояснительной записки к ней. Исходные данные, календарный и сроительный генпланы есть, также рассмотрю варианты готовой работы, т.к данные ...