По фото сделать 3 д модель и масштабировать в чертеж

Чертежи и СхемыЗакрыт7 заявок829 просмотров
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Нужно по фото сделать 3 д модель объекта , масштабировать до реальных размеров и сделать чертёж для воспроизведения в реальный вид 2 варианта.

4 года назад
guest_15840233640757
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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