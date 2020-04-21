Редактирование чертежей в Автокад по шаблону

$72
Чертежи и СхемыЗавершен18 заявок1561 просмотр
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Нужно отредактировать 500 шт чертежей по шаблону в Автокад, проставить

необходимые данные, названия, цифры.

План 20-30 чертежей в день, можно больше, зависит от ваших возможностей!

Можно выполнить часть объема.

Цена 5000 рублей - 500 чертежей

Общий объем чертежей очень большой.

4 года назад
ivan2017
Иван 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ivanbru
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$200
40 дней
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