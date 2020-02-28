Тех карта на установку плит перекрытия

$49
Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки368 просмотров
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Нужно сделать техническую карту на установку многопустотных плит перекрытия. Работа по содержанию как в фото, также нужна часть пояснительной записки к ней.

Исходные данные, календарный и сроительный генпланы есть, также рассмотрю варианты готовой работы, т.к данные любые.

4 года назад
guest_15838464821044
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
rena-1984
Ринат 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$49
1 день
Заказчик дал задание и после не выходит на связь, хотя на данном сервисе появляется... Работу выполнил, а оплаты нет... Кидалово! Не рекомендую!