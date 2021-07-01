Проект благоустройства двора новостройки

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  2. Чертежи и Схемы
Закрыт4 заявки807 просмотров

Добрый день! Нужно выполнить детализированный проект благоустройства двора новостройки с размерами, указанием типов и элементов благоустройства, с указанием зеленых зон, мощений и т.д. Мы вышлем базовый чертеж благоустройства в Автокад как основу для работы.

AutoCAD
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janukr
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