Требуется разработка проекта по системам АПС и СОУЭ с оформлением чертежей и схем. Необходимо создать рабочую документацию, включая титульник, проектные спецификации и графическую часть, на базе оборудования 'Рубеж'. Укажите стоимость проектирования для систем ППТ и АПС, условия оплаты и срок выполнения.
Проект благоустройства двора новостройки
Добрый день! Нужно выполнить детализированный проект благоустройства двора новостройки с размерами, указанием типов и элементов благоустройства, с указанием зеленых зон, мощений и т.д. Мы вышлем базовый чертеж благоустройства в Автокад как основу для работы.
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