Добрый день! Нужно выполнить детализированный проект благоустройства двора новостройки с размерами, указанием типов и элементов благоустройства, с указанием зеленых зон, мощений и т.д. Мы вышлем базовый чертеж благоустройства в Автокад как основу для работы.