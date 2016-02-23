Простая работа по перерисовке схем

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Закрыт21 заявка481 просмотр

Необходимо перечертить несколько простых схем в специальной программе.

Работа простая. В программе очень легко разобраться.

Нужно несколько часов времени. Сделать нужно до пятницы .

Подробное ТЗ прикрепила.

Схемы выложила на мейл ру, можете глянуть там. Там же есть ТЗ.

Ссылка на папку в мейлру – cloud.mail.ru/public/ENHo/DKHHViwzJ

9 лет назад
guest_14586347548297
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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