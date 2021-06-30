Есть монолитный ленточный фундамент, на который нужно спроектировать полы по грунту с расчетом толщины бетона и сетки арматуры с учетом того что в плиту будет еще добавлена армирующая сварная сетка 50*50*3 для монтажа теплого пола.

Расчет должен был произведен в специализированном софте с приложением файла отчета