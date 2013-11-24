Разблокировка чертежей в автокад

Чертежи выполнены в Автокад 2012 в виде блоков, или прокси объектов, непонятно. Невозможно полноценно редактировать. наверно чертежи не редактируются из-за отсутствия библиотек, из которых они сделаны... надо их найти и скачать. или по другой причине не редактируются.

Задача - сделать так, чтоб чертежи редактировались без проблем в любом направлении без лишних длительных манипуляций.

надо чтоб все разрозненные чертежи можно было перенести на один файл, и подровнять все в один размер.

прилагаю три чертежа из нескольких, которые надо объединить в один и открыть для редактирования. можно по ссылке скачать https://www.dropbox.com/s/i42agqr32xiaekv/1.rar если не скачивается тут