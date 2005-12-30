Разработать РД

Добрый день. Возьметесь за разработку рабочей документации "Техническое перевооружение системы автоматического управления погружными насосами Р 610А/В в бассейне сточных вод Z601 в цехе ПП"?

Замена поплавковых сигнализаторов LSH 6701 и LSLL6702, на пьезометрические преобразователи уровня с аналоговым выходом 4-20мА. на насосах Р610А/В. Система управления насосами должна бесперебойно функционировать даже при наличии в столичных водах слоя плавающих твердых частиц обладающих адгезией к металлу.

Основное требоваие заказчика , сбор исходных данных по месту, т.е. в г. Омск (2-3 дня). Проезд, проживание оплатим, если потребуется взять административный день ( дни за свой счет), оплатим. На разработку не более 4 недель.