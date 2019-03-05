Разработка проекта приточно-вытяжной вентиляции вытесняющего типа

Приветствую!

Нужно разработать проект приточно-вытяжной вентиляции вытесняющего типа для кальянной.

Система должна вписываться в интерьер заведения.

У нас уже есть проект но он создан с учетом старых гостов и схем. Это проект нам не подходит потому как приток организован высоко от пола и не предназначен для подачи "застелающего" слоя. Это значит чт опо како-то причине проектант не может подать воздух максимально близко к полу хотя практика показывает чт оприток делают даже в полах.

У нас есть все высоты, планы залов и план зонирования помещения.

Площадь 230-240 квадратов.

Нужна схема и спецификация воздуховодов, чертежь системы.

Озвучивайте сроки/цены

готов общаться в скайп

Спасибо